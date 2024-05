'Surto de doença rara me deixou tetraplégica e sem visão do olho direito'

Diagnosticada com neuromielite óptica, a assistente financeira Erika Lima Cariêllo, 47, sofreu um grave surto da doença que a fez perder os movimentos do corpo e parte da visão do olho direito. Sem poder se mexer e andar por quase dois anos, ela conta que o mais difícil foi não conseguir cuidar das três filhas pequenas na época. Recuperada, ela conta que nasceu de novo e divide sua história:

"O primeiro sintoma foi no olho direito, fiquei com a vista embaçada e não conseguia enxergar nitidamente. Fui ao oftalmologista, ele identificou uma inflamação do nervo óptico, tratou com corticoide e pouco tempo depois minha visão voltou ao normal.

Cerca de um ano depois, tive um outro sintoma que aparentemente não tinha relação com o episódio do olho, mas depois descobri que tinha. Comecei a sentir uma dormência e formigamento na perna e no pé. Fui ao ortopedista, ele disse que era um problema relacionado à coluna, me prescreveu uma medicação e pediu para eu fazer 10 sessões de fisioterapia. Fiz o tratamento, mas não tive melhora.