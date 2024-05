Seu próximo crush será uma IA: seres sintéticos invadem o mundo digital

Além das namoradas, há seres sintéticos que apostam na sensualização. No podcast, Diogo contou que conversou com Aitana, uma influenciadora digital com mais de 300 mil seguidores. Criada por uma agência de publicidade espanhola, a jovem de cabelos rosa, aparenta ter 25 anos e se descreve como "gamer" e "fitness lover".

"O mais curioso é que [no feed], é só foto sensual, de biquíni, roupa de academia etc. Fotos para chamar a atenção. Mas a coisa mais bizarra é ver os comentários, cara. Alguns posts chegam a ter até 400 comentários", apontou.

A estratégia é tão clara que Aitana também está no Fanvue, plataforma similar ao OnlyFans.

Eu fui conferir o perfil da Aitana no Instagram e em alguns momentos até pensei que ela fosse humana, mas esse sentimento me veio porque cada vez mais as redes sociais criam jeitos de fazer com que os seres humanos pareçam artificiais

Helton Simões Gomes

A presença de filtros e tantos rostos recauchutados por procedimentos estéticos, como a harmonização facial, contribuem para o sentimento, diz a dupla.

Diferentemente da musa fitness virtual Aitana, algumas personalidades sintéticas criadas por marcas não querem ser vistas como 100% humanas.