Saída de Bin Laden expõe fracasso do melhor camarote da história do BBB

Apontado como próximo eliminado pelas enquetes, MC Bin Laden será o último Camarote a deixar o BBB 24 (Globo). "Pela primeira vez na história do BBB, não teremos Camarote na final", lembrou Chico Barney no Central Splash de hoje (4).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Segundo o comentarista, o funkeiro foi um dos Camarotes mais importantes da temporada. "Ele é confuso. [?] Mas a trajetória dele foi muito interessante. Boa parte da responsabilidade do Davi vencer essa temporada vai na conta do Bin Laden, com a sua trama da 'camarotefobia'", avaliou.