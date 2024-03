Maiara ironiza ex: 'Homem que não me acompanhar vai acabar afundando'

Acho que o momento do navio fala por si só. Minha vida pessoal ficou um pouco ali [para trás]. Estou vivendo essa fase de me colocar em primeiro lugar, me amar mais, amor-próprio. O homem que não acompanhar isso vai acabar afundando no Titanic ou ficando pelas beiradas (risos). Não vai estar nesse navio, não!

Maiara

Além do cuidado com aspecto emocional, Maiara também destacou que planeja um 2024 com uma boa logística para entregar grandes shows aos fãs. "A gente já chegou a fazer mais de 40 shows num mês. Não tem um limite estabelecido, mas estamos hoje, graças a Deus, num patamar em que somos consideradas uma das maiores artistas do Brasil e isso também exige qualidade... É sobre onde queremos estar, a logística e os valores. Graças a Deus, trabalhamos muito e eu e a Maraisa somos baseadas na realidade, já fizemos cachê de R$ 10 mil, que nem pagava a logística, e hoje estabelecemos valores de gigantes. Estamos ganhando muito bem e cada vez mais Maiara e Maraisa se valoriza".

O que o ex falou de Maiara?

No último domingo (10), Matheus Gabriel surgiu nas redes sociais dizendo que aconteceu algo "muito chato" entre ele e Maiara. A manifestação do cantor ocorreu após saber que a artista gritou por todo MSC Prezioza que estava solteira.

"Tenho passado por um momento muito complicado, difícil. Não quero expor, não quero ser vítima, mas psicologicamente não está sendo fácil", disse.

Mattheus contou ter ido para São Paulo para embarcar com Maiara. Ele revelou que algo ruim entre eles aconteceu um dia antes do evento e foi "largado no porto".