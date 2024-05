Anitta fez operação de guerra para dizer sim à Madonna; saiba bastidores

Em uma entrevista, Anitta confirmou com entusiasmo sua participação no show que Madonna vai fazer em Copacabana, no Rio de Janeiro, este sábado (4).

Lucas Pasin, porém, apontou que, inicialmente, a brasileira havia negado o convite. "A Anitta falou, na entrevista, que ela nunca ia perder o show da Madonna no Brasil. Parecia que ela tinha falado 'sim' para a Madonna no primeiro segundo da ligação em que ela foi chamada para participar. Mas não", disse, no Central Splash de hoje (3).

"A Anitta chegou a dizer 'não' para a Madonna, porque ela tinha uma agenda que impossibilitava que ela estivesse no Brasil para o show. Até dizem que o convite da Madonna era para uma participação maior no show, mas ela disse 'não' e aí sobrou para a Anitta uma participação menor, já que ela não vai ter tempo de ensaiar com a Madonna".