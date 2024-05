Produtora suspende venda de ingressos para show extra de Bruno Mars no Rio

A produtora Live Nation suspendeu hoje a venda de ingressos para o show de Bruno Mars no Rio de Janeiro no dia 5 de outubro.

O que aconteceu

A Prefeitura não autorizou a realização do show às vésperas das eleições, marcadas para o dia 6. Ontem, o prefeito Eduardo Paes se pronunciou sobre o tema no X: "Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos".