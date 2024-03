Em cruzeiro, Maiara debocha de críticas por bebida: 'Só bebo coisa boa'

Simone não aceita bebida antes de show no Navio de Maiara e Maraisa; veja

Uma das principais atrações do show Em Alto Mar produzido por Maiara e Maraisa, Simone recusou tomar bebida alcoólica antes de subir ao palco para se apresentar. Maiara insistiu para que Simone tomasse "só uma taça" de bebida, mas a cantora negou. Maraisa interveio e falou que a coleguinha tomaria após sua apresentação. Simone então disse que após o show da dupla talvez ela tomasse.

Vale destacar que recentemente Maiara foi acusada nas redes sociais de passar do limite na bebida durante apresentação em Florianópolis — na ocasião, a dupla recebeu Simone no palco.

Maiara e Maraisa são as idealizadoras do projeto Em Alto Mar, que saiu do porto de Santos, em São Paulo, com direção à Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a bordo do navio MSC Preziosa.