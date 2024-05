Após traição no Carnaval, Adnet e Patrícia vivem reconciliação discreta

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso se acertaram após o humorista ter sido flagrado beijando outra no Carnaval, e seguem vivendo juntos como um casal.

Conforme noticiado por esta coluna no dia 22 de fevereiro, 12 dias após a traição, os dois já estavam se falando e ensaiando uma reconciliação bem longe dos holofotes.

Ontem, Patrícia publicou um Storie em seu perfil no Instagram mostrando Adnet andando de mãos dadas com a filha do casal, Alice, em uma lancha.