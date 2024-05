Paradoxo da IA: vale mudar o mundo com algo que tem enorme risco ambiental?

dentro dos datacenters para resfriar os servidores e evitar superaquecimento.

fora dos datacenters e, de uma maneira menos direta, na geração de eletricidade.

Para se ter uma ideia da dimensão deste consumo, toda vez que você faz por volta de 10 a 50 perguntas para o ChatGPT (GPT-3), o modelo consome 500 ml de água. Se você estiver usando o GPT-4, que é um modelo mais complexo, essa quantidade é ainda maior.

Essa é uma situação que além dos impactos ambientais, envolve geopolítica e a complexidade econômica de empresas globais que expandem seus datacenters para diferentes regiões do mundo, levando consequências para comunidades locais.

Recentemente, um tribunal ambiental chileno reverteu parcialmente a licença do Google para construir um centro de dados em Santiago, após protestos de moradores preocupados com o impacto ambiental. Comemorado pela população, o projeto de US$ 200 milhões foi bastante questionado assim que descobriram que os servidores poderiam consumir milhões de litros de água em uma região que enfrenta problemas de seca há anos.

A transparência é crucial para a humanidade entender minimamente qual o custo ambiental de uma tecnologia cujo desenvolvimento está concentrado na mão de pouquíssimas organizações. Precisamos cobrar das empresas cada vez mais informações sobre o ecossistema de treinamento e execução de modelos fundacionais de IA.

Toda vez que um novo modelo é liberado, as empresas costumam publicar os "Model Cards", um documento que descreve o comportamento do modelo, detalhes do desempenho, como deve ser usado e suas limitações. Em algumas versões existe espaço para o detalhamento do consumo de energia. Uma boa prática pode ser exigir a obrigatoriedade desses dados e a adição de informações sobre o consumo de água tanto para o treinamento como para a execução do modelo.