Ex-affair de Maiara diz que ia para o navio e que foi largado no porto

Depois de Maiara, dupla de Maraisa, gritar para todos os cantos do navio da dupla que está solteira, o sertanejo Matheus Gabriel, seu ex-affair, surgiu nas redes sociais dizendo que aconteceu algo "muito chato" entre eles.

O cantor usou o Instagram para negar uma notícia publicada pelo jornalista Léo Dias, afirmando que ele já estaria com um novo affair. Gabriel disse que estava com tudo pronto para ir para o Navio Maiara e Maraisa, mas acabou sendo "largado no porto".

"Tenho passado por um momento muito complicado, difícil. Não quero expor, não quero ser vítima, mas psicologicamente não está sendo fácil", falou Matheus, que contou ter ido para São Paulo para embarcar com Maiara. Ele revela que algo ruim entre eles aconteceu um dia antes.