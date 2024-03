Preta Gil diz que ex preferiu pagode a ficar com ela na UTI: 'Gota d'água'

Preta Gil revelou que a "gota d'água" para o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy foi quando o instrutor fitness preferiu ir ao pagode e a deixou sozinha na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em meio ao tratamento de câncer no intestino.

"A gota d'água foi quando eu estava na UTI. Ele queria ir para um show de pagode. E achava que isso era normal", falou a artista em seu depoimento ao "Falas Femininas", que irá ao ar na Globo na próxima sexta-feira (8). A imprensa já assistiu ao episódio que terá como tema "Louca" e será comandado por Paolla Oliveira e Tais Araújo.

Preta explicou que Rodrigo "foi embora" e a deixou no hospital, sendo cuidada por outras pessoas. Ela relatou que nesse dia o então companheiro não dormiu em casa e isso fez com que ela tivesse uma "crise forte de hipertensão", com sua pressão indo a 24. Foi nesse momento em que decidiu se separar.