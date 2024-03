Wanessa se vê livre de Davi e coloca em risco chances dele ao prêmio do BBB

Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24. A saída da cantora, no início da tarde de hoje, define não apenas seu destino no reality, mas pode também ter colaborado para que seu rival Davi esteja mais distante de levar o prêmio.

O motorista de aplicativo e a cantora travaram uma disputa por mais de 50 dias no programa. A relação deles, e as falas e ações dela em relação ao rival, deram a Davi um destaque que talvez ele não conseguisse sozinho.

Wanessa serviu, muitas vezes, de combustível para o baiano ganhar protagonismo no BBB 24.