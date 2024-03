Davi X Wanessa seria Paredão perfeito e histórico para o BBB

No próximo domingo (3), o Paredão do BBB 24 (Globo) terá um contragolpe. Com Lucas na liderança, existe a possibilidade de Davi ir ao Paredão e puxar Yasmin ou Wanessa para o embate com ele.

No Central Splash de hoje (1), Lucas Pasin e Chico Barney debateram sobre a chance de ter uma das "herdeiras" na berlinda — e mais uma eliminação do grupo Camarote.