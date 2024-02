Vídeo de Fersoza foge de polêmica e justifica 'passada de pano' da Globo

Após sua eliminação do BBB 24 (Globo), Rodriguinho seguiu ontem (27) para a entrevista do Bate-Papo BBB com Thaís Fersoza e Ed Gama — e saiu ileso.

A interação do cantor com os apresentadores foi alvo de críticas do público, que acusou uma abordagem "fraca" e sem entrar em polêmicas. Thaís chegou a publicar um vídeo depois, dizendo que a linha editorial do programa mudou.