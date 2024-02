Exclusivo: 'Tudo a seu tempo', diz Fátima Bernardes após 37 anos na Globo

"Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a TV Globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro", escreveu Fátima.

Ela agradeceu o tempo de contrato fixo na emissora: "Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente".

Bastidores da saída de Fátima

Conforme adiantado pela coluna, o desejo pela liberdade em não ser exclusiva da emissora e de não ter mais que assumir obrigações, como um programa diário, partiu de Fátima Bernardes, e não foi de uma hora para a outra.

Segundo fontes da coluna, Fátima já conversava com a emissora desde o início de 2021, quando ainda estava no Encontro. A apresentadora teve suas primeiras conversas decisivas com a direção da Globo, destacava a vontade de não continuar mais em um programa diário e indicava o desejo de diminuir o ritmo de trabalho. Ela queria ter mais tempo para a família, namoro, amigos e viagens.