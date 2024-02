Choro, desconfiança e pressão: como foi a briga entre Isabelle e Davi

Isabelle disse que não queria falar sobre o assunto, e afirmou que ele não tem motivo para questionar a amizade entre eles. Ela reforçou que não queria conversar sobre o jogo, mas o baiano insistiu. "Davi, olha só, qualquer coisa sobre jogo eu não gosto de conversar em dia de festa, já conversei com você sobre isso, e eu acho que essa resposta você já tem.

A manauara disse que não gostaria de expor o que conversou com Giovanna, pois se trata de um assunto pessoal dela. "Ela é uma amiga minha, está passando por um momento delicado". Antes, ela havia conversado com a sister sobre o fim de seu relacionamento com Bin Laden.

Davi questionou se eles têm uma amizade, e Isabelle respondeu: "Sempre você enfatiza isso, não sei por que você tem dúvida da minha amizade por você. Você sempre toca nesse assunto, principalmente em festa. A minha amizade com você vai além do jogo, e eu não quero mais falar sobre isso, principalmente em festa.

O baiano continuou demonstrando insatisfação com a aproximação de Isabelle com o grupo. "A gente é uma amizade, eu e você, vejo que você conversa com Michel, Giovanna, Raquele e eu vejo que eles puxam você para o lado deles". Isabelle interrompeu o assunto.

Davi foi conversar com Matteus sobre sua percepção sobre Isabelle e o grupo.Ele contou que sente que é difícil contar com ela em um momento que precisa. "Porque assim, ela é uma grande amiga minha, mas assim, ela conversa com a Giovanna, conversa com o Michel, conversa com a Raquele". Matteus aconselhou Davi a "ficar ligado".

Depois do desentendimento, Isabelle chorou e reclamou de uma pressão feita por Davi. "Eu não gosto desse tipo de conversa em dia de festa, não gosto dessa energia, não gosto disso. Não gosto de pressão, de dúvidas, de tem que ficar me justificando, ser posta em dúvida". Depois, ela foi para o quarto e chegou a ser consolada por Raquele e Michel enquanto ainda chorava.