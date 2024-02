Egocêntrico, Davi expõe semelhanças com comportamento de Wanessa

O Davi tem mais semelhanças com Wanessa Camargo do que a gente achava que ele tinha. Porque tudo tem que girar em torno dele, tem que fazê-lo feliz. Parece que ele precisa sempre que as pessoas esteja falando sobre ele. Tem um comportamento mimado, e me lembra Wanessa Lucas Pasin

Já Chico Barney disse que Davi está "caçando assuntos" após cessarem a perseguição contra ele.

"Ele imagina que a amizade dos dois [Davi e Isabelle] é legal e quer ter um enredo. No final, ele está enchendo o saco por tempo de tela — só que dessa vez, ele está apostando errado", avaliou o comentarista.

"Essa estratégia está o colocando em maus lençóis dessa vez. Ele tem feito um jogo muito bom, mas as forçações de narrativa tem o deixado meio chato", acrescentou, dizendo que o brother precisa tomar cuidado para não "intoxicar" a opinião positiva que o público tem dele.

Pasin concordou: "Ele está ganhando a fama de chato".