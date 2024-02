Derrota das fadas põe ponto final em briga de bem contra o mal no BBB

Integrante do grupo Fadas no BBB 24 (Globo), Deniziane foi eliminada ontem (20) e deixou suas aliadas, Beatriz e Alane, confusas sobre seus papéis no reality show.

No Central Splash de hoje (21), Chico Barney disse que as Fadas estão "perdidinhas" após a saída da amiga, e colocam em dúvida e ideia de "bem contra o mal" que foi criada na casa.