Tati Minerato, após criticar SP, é dispensada no Rio: 'Pega de surpresa'

Não recebi nenhum comunicado referente a minha dispensa à frente da bateria Ritmo Feroz, fui pega de surpresa. Apesar do momento de tristeza, quero agradecer por estes três anos incríveis que lá passei. Fui recebida com muito carinho e respeito pela minha bateria, demais segmentos e comunidade. A Porto da Pedra faz parte de uma história linda que eu construí aqui no Rio de Janeiro como rainha de bateria, sou eternamente grata por isso. Espero que o Tigre de São Gonçalo volte para o Grupo Especial, lugar de onde nunca deveria ter saído.

Vale lembrar que Minerato, que desfilou por anos na Gaviões da Fiel, em São Paulo, criticou o Carnaval paulista.

"Mantenho a minha declaração. Em São Paulo ainda falta tempero. Aquele temperinho carioca que só aqui tem. Os cariocas são mais receptivos, e o calor na avenida é maior. Lá é lindo, mas o Rio é o berço do samba. Aqui é onde tudo acontece".

Questionada se pretende voltar a desfilar em São Paulo, ela diz: "Ainda estou processando tudo. Não sei o que falar"

Rainha mais famosa