Questionada sobre Humberto Carrão, Grazi abandona entrevista: 'Fofoqueiros'

Grazi diz que não está pensando em beijo na boca neste Carnaval. "Eu tô trabalhando muito, não tô nem pensando nisso, para ser sincera. Tô trabalhando horrores, doze horas por dia". Grazi está gravando o remake da novela Dona Beja na HBO Max.

Ela pretende passar o Carnaval com a família: "Eu brinquei que eu tô no Unidos do Travesseiro, aí a minha família me tirou de casa hoje um pouquinho. De última hora resolveram vir para a minha casa. E eu amo, porque vivo bem longe deles o ano inteiro".

Mais cedo, Humberto Carrão já havia alfinetado a imprensa sobre o caso. "Acabei de saber disso, prato cheio para vocês", afirmou o ator ao entrar no camarote.