Calabresa é sincerona sobre traição de Adnet: 'Ele fez outra cagada'

Dani Calabresa no Camarote Mar no segundo dia de desfiles na Sapucaí Imagem: Marcos Ferreira/Brazil News

Atriz disse que conhece Patrícia e que torce para que as coisas se resolvam. "É foda. Cada um vai ver se da pra continuar ou não. Torço pra que fique tudo bem."

Segundo fontes da coluna, Dani e Patrícia passaram a noite de ontem conversando na área vip da Sapucaí.



Patricia chegou cedo a Sapucaí na noite de desfile do Grupo Especial. Ela falou poucas palavras para jornalistas.

"Agradeço todo o apoio que venho recebendo",

disse Patrícia.

Marcelo Adnet, ao ser flagrado com outra mulher, conversou com exclusividade com a coluna no final de semana: "Eu e a ex-esposa não estamos mais juntos. O público não estava informado disso".