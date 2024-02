Sabrina nega, mas romance com Nicolas Prattes está cada vez mais sério

Sabrina, que não gosta de mentir, desconversa sempre que é questionada sobre o affair. Ela diz que são "amigos", mas faz questão de não usar a frase "somente amigos".

Nicolas classificou os rumores do romance como "boatos" e, durante o Carnaval, falou: "As pessoas falam o que elas quiserem. Não tinha nada no vídeo, somos amigos. As pessoas inventam. É fanfic".

Ainda segundo pessoas próximas, Sabrina e Nicolas até tentaram disfarçar o romance por conta do Carnaval, época em que a apresentadora trabalha bastante e que gostaria de ser destaque na mídia apenas pelas inúmeras funções na folia. Eles também não falam porque não oficializaram nada.

Há quem diga que Sabrina e Nicolas podem assumir que estão juntos em breve.

"Você quer saber se eu tô solteira no Carnaval? Estou! No Carnaval", falou a rainha de bateria quando abordada pela coluna no ensaio técnico da Vila Isabel.