Minerato estreia no Especial do RJ e volta a alfinetar SP: 'Rivalizam mais'

Tati Minerato faz sua estreia no Grupo Especial do Rio na noite deste domingo (11) com a Porto da Pedra. A rainha de bateria, que por anos desfilou em São Paulo, se manteve no posto com a agremiação, que foi promovida no último ano, e é a primeira a desfilar em 2024.

Com uma fantasia bastante ousada, algo que é característico de Minerato, a rainha conversou com a coluna e disse ter precisado de acompanhamento de uma psicóloga para controlar as emoções antes de cruzar a Marquês de Sapucaí. Ela levava um terço na mão.