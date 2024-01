* Da Redação de Splash

O programa Encontro com Patrícia Poeta (Globo) vai ganhar uma repaginada em 2024. Além do cenário, que muda após dois anos, a atração terá novos quadros, mais viagens, uma participação maior da plateia e mais autonomia de Patrícia no comando da atração.

O colunista Lucas Pasin revelou, no programa Splash Vê TV, que a apresentadora contornou a rejeição popular da qual foi alvo por longo tempo no Encontro. "Soube que Patrícia Poeta ganhou mais aprovação do público. A Globo encomendou uma pesquisa para medir a aprovação de Patrícia [junto à audiência] e o resultado foi considerado positivo."