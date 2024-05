Madonna: como surgiu o convite e os detalhes do after de Pedro Sampaio

Já podem chamar o nome dele! Pedro Sampaio será o responsável por comandar o after oficial do show de Madonna na Praia de Copacabana no próximo sábado.

O DJ, em conversa exclusiva com a coluna, adiantou alguns detalhes da apresentação, que terá duração de 1 hora.

"Estou imensamente feliz e honrado em fazer parte desse momento tão especial para o nosso país, vamos quebrar tudo no after do show de encerramento da turnê da Madonna. Receber o convite para participar desse momento único foi uma realização para mim. Fico animadão em poder contribuir com minha música para esse show icônico e que será inesquecível, com certeza", diz ele, que foi convidado pela Prefeitura e Governo do Rio de Janeiro.