Giulia Gam reage ao virar meme de Madonna: 'Chocada, todos me ligando'

Giulia Gam, 57 anos, levou um susto ao se ver no Instagram de Madonna ontem. A diva pop, em sua passagem pelo Brasil, compartilhou memes com personagens do país, entre eles um vídeo com uma cena da personagem Heloísa, da novela "Mulheres Apaixonadas" (2003).

"Meus amigos começaram a me ligar, todo mundo falando, eu fiquei chocada. Foi tão bacana, especialmente pela cena que ela escolheu. Era a Helô declarando seu amor desesperado pelo marido. Um momento icônico da novela", ressalta Giulia em conversa exclusiva com a coluna.

A atriz diz que Heloísa realmente é uma de suas personagens mais marcantes, e que é parada nas ruas até hoje para falar sobre: