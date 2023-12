Ao ser questionada sobre quem estaria certo na briga, ela desconversou. "A verdade aparece com o tempo, isso já é uma boa resposta."

Heck conta não manter relações com todas os brothers que dividiu o quarto na edição. "Algumas pessoas segui próxima, mas outras eu não falo, já me trataram mal e não quiseram falar comigo, então eu não quis mais falar com ninguém."

Um exemplo de quem se afastou foi Jade Picon. "Não tenho nada contra, mas não falo."

Muita história que o pessoal não sabe. Acontece uma coisa muito louca, porque quando a gente sai, as pessoas que vivem lá com você esquecem do que viveram e começam a acreditar muito nas histórias, que foram criadas aqui fora. Acho que isso dá uma confusão mental.

A ex-BBB é fã de Ivete há muito tempo. "Lembro do Planeta Atlântida, lá no Rio Grande do Sul, e foi uma das primeiras festas que fui, com 13 anos. Lembro que já fui em show da Ivete lá, era o mais esperado. Ela sempre marcava muito."