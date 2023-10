Não falar de forma natural sobre sua sexualidade era, para Miggiorin, uma solução para não perder trabalhos. "Tinha medo de ficar preso num arquétipo [de fazer apenas papéis gays]. Fugi do meu lugar de fala por medo. Lutava por outras pessoas, mas me esquivava da pauta gay por receio de me comprometer neste sentido profissional."

Com diversos trabalhos na Globo e Record, sendo o último deles em "Vicky e a Musa", do Globoplay, o ator afirma que conseguiu lidar melhor com o assunto após se sentir mais à vontade dentro de casa.

Tenho pai coronel. Tenho outra vivência. Precisei me sentir à vontade dentro de casa para ter coragem de falar no mercado. Independentemente do que possa vir, é um caminho de autoaceitação. De me aceitar e de me posicionar para fortalecer a nossa luta.

'Cansei de fazer teatro fora de cena'

O espetáculo "The Boys in The Band", que será relançado no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, é considerado a primeira peça de temática abertamente gay. A primeira versão brasileira estreou na cidade em 1970. Após cinco décadas, a montagem volta com Miggiorin no elenco. "Cansei de fazer teatro fora de cena", diz ele, que une a celebração de sua liberdade pessoal com a comemoração pelo novo trabalho.

Na montagem, Miggiorin será Donald e antecipa algumas características do personagem. "Ele tem questões de humor e é muito conservador. Ele é um pouco bipolar, depressivo, tem crises de ansiedade. Eu já vivi isso. Já fiquei muito deprimido, muito relacionado a essa questão da sexualidade. Não é bem a questão do Donald, tem mais a ver com a questão de pertencer, de se sentir inserido e acolhido."