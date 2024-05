Thelminha fala de ajuda no Sul e críticas a ex-BBBs: 'Experiência dolorosa'

Thelma Assis, médica e campeã do BBB 20, participou na última sexta-feira do Festival Negritudes, promovido pela Globo, no Rio.

Após a roda de conversa no evento — que contou também com Hugo Gloss, Regina Casé e Maju Coutinho — Thelminha conversou com a coluna sobre uma experiência de voluntariado recente. Ela esteve no Rio Grande do Sul e ajudou em hospitais e abrigos.

"Foi uma experiência muito dolorosa. Não tem como não ser empática com as pessoas que estão lá em sofrimento. Fui como médica e figura pública que sou. A parte de visibilidade [que eu tenho], usei para pedir ajuda. Mas o meu CRM não produz conteúdo em cima da dor dos outros. Tentei ser bem pontual em relação a isso. Ajudei como pude", disse.