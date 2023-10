"Não tenho medo de não dar certo. Audiência, por exemplo, é algo construído. Cada décimo que eu conquistar será uma vitória. Não tenho a pressão do Luciano [Huck], do Marcos Mion, ou da Eliana. É claro que vou brigar por audiência, mas sou um cara novo que está chegando, e isso me dá tranquilidade".

A atração estreia com uma herança deixada por Fausto Silva: parte de sua equipe que trabalhou com ele na Band, entre eles Beto Silva e Cris Gomes na direção geral e artística.

A direção de operações é de Marcos Freitas, produção de Renato Moreira, cenários de Silvia Gandolfi, e iluminação e fotografia de Thiago Bonanato, que também assina a luz dos shows do rei Roberto Carlos.

"Essa era a maior herança que meu pai poderia deixar, né? Essa turma toda veio com ele na Band. São feras que me tratam com muito carinho e que acreditam no meu trabalho. Estamos compondo um time muito forte", diz João.

O filho de Faustão será acompanhado no palco por uma espécie de "Louro José", que no caso se chamará Cachorrão. A responsabilidade de levar humor ao programa fica a cargo do "assistente".

"Quem faz o Cachorrão é uma pessoa engraçada. Não sou um cara do humor, sou mais sério e calmo. Aí venho com esse cachorrão para trazer a parte divertida. No piloto que gravamos a galera adorou, a plateia se divertiu muito com ele".