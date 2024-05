Ex-BBB Maycon acusa Globo e detona contrato: 'Sensação de sequestro'

Com o fim do contrato da emissora, Maycon comemorou a liberdade. As propostas passadas, no entanto, não foram recuperadas.

Maycon ainda disse que se sentiu enganado pela emissora, que prometeu por dois meses um "media kit" dele, e acabou por enviar um material "desqualificado".

O ex-BBB ainda afirmou que a Globo tende a escolher seus favoritos no reality, e criticou a edição do programa, que "me colocou como capacitista e machista". "Tava nítido que eles têm seus preferidos", disse. "Me colocaram de palhaço de circo?".

Não leu o contrato?

Maycon também comentou no programa sobre as condições em que precisou assinar o contrato do Big Brother Brasil. "O que eu ganho financeiramente da Globo hoje, por todo o meu período de contato, eu tiraria em um mês de trabalho", explicou. "[Ao assinar] Pensei: se saio na primeira semana, estraguei toda a minha vida".

Após assinar o contrato, Maycon disse que "chorou muito" para assimilar sua escolha. "[Mas] Seria muito pior para mim se eu não tivesse assinado o contrato naquele momento. Não posso explicar o porquê", conta.