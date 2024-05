Carmo Dalla Vecchia tem vitória na Justiça após vídeo polêmico em aeroporto

Carmo Dalla Vecchia saiu vitorioso na Justiça após enfrentar uma ação de indenização por danos morais por uso indevido de imagem.

Um agente de proteção da aviação processou o ator, em 2023, por um vídeo publicado em suas redes sociais. Ele teria filmado o raio X do aeroporto por dentro, e isso é proibido pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O profissional alegou ainda que havia sido exposto pelo ator, e que ele teria lucrado com isso, já que pode monetizar no Instagram. O pedido de indenização era de R$ 15 mil.

A ação correu na Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, Foro Regional Itaquera, e foi julgada improcedente.