Mudança para Rio e até foto do ex: a briga judicial de Militão e Karoline

O jogador afirma ainda que paga natação e empregada doméstica, entre outras coisas, e que isso não vem sendo usufruído pela filha, que estaria passando a maior parte do tempo no Rio.

Militão questionou Karoline o motivo da ausência da filha nas aulas de natação, pagas por ele, e a resposta foi que a filha vem "realizando as aulas na modalidade online".

Fotos de Gui Araújo

Karoline Lima, ex de Éder Militão, com o influenciador Gui Araújo Imagem: Reprodução/Instagram

A ação mostra ainda notícias e fotos do modelo Gui Araújo, ex de Karoline, com Cecília, alegando que a influenciadora tem envolvido com frequência a filha na convivência com seus relacionamentos amorosos.

O documento na Justiça traz ainda conversas em tom de discussão entre Karoline e Militão sobre a possível viagem de Cecília para a Espanha.