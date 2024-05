Ex-atriz da Globo sobre mulher ser submissa a homem: 'Nada de errado nisso'

Não me diminui em nada eu esperar o meu marido em casa, ser uma dona de casa, porque eu cozinho para ele. Eu vejo empoderamento em uma mulher que cuida dos filhos.

— Franciely Freduzeski

Atriz contou que educa o filho para, quando convidar uma menina para sair, pagar a conta independente do valor. "É uma forma do homem ser cordial, se valorizar. Poxa, você está saindo com uma mulher, você está cuidando dela. Os homens estão ficando com medo das mulheres por causa dessa competição em que não tem vencedor".

Franciely Freduzeski também afirmou que não se sentiu um "objeto" de desejo masculino por posar nua para a Playboy. "Pelo contrário, me senti uma mulher poderosa, não estava usando nada de vulgaridade, mas [sim] a minha sensualidade como mulher e para que renegar isso? A Playboy para mim era status".