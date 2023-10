* Da Redação de Splash

Ana Clara Lima, 26, estreou no início do mês seu novo programa, Panelaço Ao Vivo, exibido pelo canal pago GNT. A atração mostra a ex-BBB conversando com convidados famosos enquanto cozinha com a ajuda deles.

O colunista Lucas Pasin elogiou, no Splash Vê TV, o desempenho da ruiva à frente da atração. "Amo Ana Clara. Acho que ela é incrível, segura muito bem o seu tempo de tela, é muito engraçada. Já vimos que tem uns pedaços do programa viralizando aí nas redes sociais, com umas piadinhas bobinhas que ela faz."