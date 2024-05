Selênio ajudou animais a recuperarem memória após AVC; veja onde encontrar

Onde encontrar selênio:

Castanha-do-pará (campeã);

Carnes;

Peixes em geral, incluindo sardinhas e frutos do mar;

Aves;

Ovos;

Cereais integrais;

Semente de girassol;

Nozes;

Castanha-de-caju.

Castanhas e nozes também são ricas em vitamina E, ácido alfalinolênico e ácido elágico, que também ajudam na saúde do cérebro.

Entenda mais sobre o AVC

De forma geral, o AVC é a morte de células do cérebro, que acontece pela interrupção do fluxo sanguíneo no órgão. Essa falta de circulação do sangue pode ocorrer de duas maneiras:

AVC hemorrágico: quando um vaso sanguíneo ou artéria se rompe, causando vazamento do sangue na região e interrompendo o fluxo sanguíneo apropriado.