Maiara, dupla de Maraisa, anunciou nas redes sociais, durante a madrugada, que o relacionamento com Matheus Gabriel chegou ao fim. O "status" de solteira foi decidido pela sertaneja ontem, após uma conversa com o ex.

Esta coluna descobriu que Maiara e Maraisa participaram ontem de uma gravação do Pipoca da Ivete, na Globo. Maiara, em uma conversa nos bastidores, antes da gravação, assumiu em alto e bom som que estava com medo da apresentadora perguntar se ela estava namorando.

"Não sei o que vou responder se ela perguntar. É algo que realmente não sei, se estou namorando ou não. Não sei o que está acontecendo", disse a cantora, segundo fontes da coluna.