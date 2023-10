Na visão de Pasin, episódios como esse arriscam a própria reputação do dominical. "Uma entrevista não pode vazar dessa forma como foi com a Luísa Sonza. Isso coloca, inclusive, a credibilidade do Fantástico em risco. Muitos artistas estão acostumados a escolher o programa para falar de temas delicados e polêmicos, justamente por se sentem mais confortáveis ali."

Para ele, a emissora precisa tomar medidas drásticas que evitar que casos assim voltem a ocorrer. "A Globo costuma abordar de forma muito sensível essas entrevistas. São programas que passam uma seriedade para quem está assistindo. Se isso começa a virar uma rotina, os próprios artistas vão se sentir intimidados de dar entrevista a um programa que pode deixar vazar o material."

Ana Clara no GNT é chato, parece 'prêmio de consolação', e ela merece mais

Ana Clara Lima, 26, estreou no início do mês seu novo programa, Panelaço Ao Vivo, exibido pelo canal pago GNT. A atração mostra a ex-BBB conversando com convidados famosos enquanto cozinha com a ajuda deles.

O colunista Lucas Pasin elogiou, no Splash Vê TV, o desempenho da ruiva à frente da atração. "Amo Ana Clara. Acho que ela é incrível, segura muito bem o seu tempo de tela, é muito engraçada. Já vimos que tem uns pedaços do programa viralizando aí nas redes sociais, com umas piadinhas bobinhas que ela faz."