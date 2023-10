"Meu pai diz que eu tenho um ritmo muito acelerado. Ele me pede 'calma', e explica que quando conversamos com o Brasil inteiro, pessoas que moram no interior têm outro ritmo, e que eu preciso falar com mais calma. Isso é algo que ele pega no meu pé"

João Silva Imagem: Renato Pizzutto

'Ocupei a cabeça'

João Silva conta que o novo programa começou a ser planejado ainda com o Faustão na Band em exibição. Depois disso, ele trabalhou na produção enquanto o pai passava por problemas de saúde e um transplante de coração.

"Trabalhar no programa e ao mesmo tempo ter o meu pai enfrentando uma questão de saúde foi positivo. Ocupei a cabeça. Não fiquei o dia e noite pensando no que estava acontecendo em casa. Vejo esse processo como algo bom e importante".

Parceria com filho de Gugu?

O filho de Faustão também comentou sobre os rumores de que poderia ter uma parceria na TV com João Augusto Liberato, filho de Gugu. Os dois participaram recentemente do Domingão com Huck e mais comentários sobre trabalharem juntos surgiram.