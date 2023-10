Chay Suede e Laura Neiva abriram as portas da casa em que vivem com os filhos João, de 1 ano, e Maria, de 3, para a capa da revista Casa Vogue deste mês. A assessoria da publicação enviou fotos à coluna.

O sobrado, de 500 m², localizado no Alto de Pinheiros, em São Paulo, foi reformado recentemente com a ajuda de Laura Neiva, que contou com o apoio do arquiteto Paulo Azevedo.

Experimentar o trabalho com design de interiores despertou o desejo de uma nova profissão para Laura Neiva. A atriz e modelo contou à revista que pretende investir no trabalho com decoração.