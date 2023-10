João afirma que a família não seguirá calada: "Assim que o inquérito for entregue ao poder judiciário, iremos acompanhar e indagar certas questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado".

O irmão da eterna rainha da sofrência ainda afirma: "Somos pessoas de fé e acreditamos que a justiça de Deus será feita. Essa não falha. Teremos um esclarecimento sobre os fatos".

'Argumentos rasos'

Em contato com Splash na noite de ontem, o advogado Robson Cunha, que representa a família de Marilia Mendonça, pontuou que a conclusão do inquérito da PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) apresenta um "direcionamento para imputar aos tripulantes a responsabilidade do acidente".

"O que nos deixa com mais dúvidas do que com respostas, é o fato de ter sido apresentados argumentos "rasos" da ocorrência. O delegado responsável não demonstrou esforços para apresentar provas periciais capazes de ultrapassar alegações comuns e midiáticas acerca do caso".

Ele ainda criticou a demora para a conclusão das investigações da Polícia Civil de Minas Gerais. Na visão do advogado, o órgão ficou aguardando a "conclusão do laudo do Cenipa" para entregar o relatório final.