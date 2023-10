O colunista lamenta que o ex-Record e sua equipe parecem ter preguiça de ir além do trivial. "Ele tinha o público nas mãos dele. A chegada do Mion foi muito celebrada na Globo, e ele se acomodou nisso - não só ele, mas a equipe que está em volta dele e cria o programa junto com ele. Todos se acomodaram nisso."

Pasin crê que Huck conseguiu deixar para trás qualquer comparação com seu antecessor, Fausto Silva. "Parecia muito difícil a gente gostar do Luciano no domingo - primeiro, porque realmente [o programa] já tinha muito a cara do Faustão. O Luciano [também] já carrega muitas críticas pelo estilo e pelo lado político dele, mas conseguiu pegar isso e fazer com que a gente se interessasse [pelo programa dele]."

Para o colunista, a produção do Caldeirão deveria se espelhar na de Huck para sair da zona de conforto. "O Luciano não ficou preso naquela ideia fixa do que era um programa com o Luciano Huck. Parece que ele quer ouvir o domingo a que a gente quer assistir. Já a equipe do Mion ficou muito presa no que era. A gente não viu muitas inovações [ao longo desses dois anos]."