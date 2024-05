Por que Flamengo sempre contrata melhor técnico e tem piores da história

O direito à vaia é inalienável. Quem paga ingresso tem o direito de protestar, no futebol. É diferentr no teatro. Imagine se, no meio de um show de Caetano Veloso, alguém se levantar para reclamar do repertório escolhido.

A questão da vaia não é o direito a ela. Este é indiscutível. O ponto é que algumas torcidas conseguiram medir a hora certa do protesto. A do Corinthians, por exemplo, que reclama no apito final, depois de gritar o nome do clube durante jogos inteiros.

Ano passado, a média de público em Itaquera foi de 39 mil espectadores por jogo. E o Corinthians ficou em 13o lugar!