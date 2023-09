Na nota, assinada pelo advogado da eterna "rainha do rebolado", Gretchen diz ainda que é uma inverdade relacionar Jenny a qualquer grau de parentesco com ela: "Ocorre que a Srª Jenifer Ferracini Vaz é apresentada pela grande mídia nacional como se fosse "filha" ou "ex-filha" de Gretchen, fato este que é uma inverdade, visto que a Srª Jenifer nunca possuíra qualquer vínculo consanguíneo com Gretchen".

Gretchen avisa que no ano passado chegou a notificar Jenny para que ela não associasse mais sua imagem a dela: "A Srª Jenifer Ferracini Vaz já fora notificada extrajudicialmente no ano de 2022 para que se abstenha de utilizar e/ou propagar o nome da Srª Maria Odete Brito de Miranda de Souza (Gretchen) e de seus familiares de sobrenome Miranda, sobretudo, afirmando que é "filha" ou "ex-filha" daquela."

A cantora finaliza a nota afirmando que medidas judiciais serão tomadas caso o pedido não seja atendido por Jenny e pela imprensa.

Procurada pela coluna, a assessoria de Jenny Miranda ainda não comentou a nota enviada a esta coluna por Gretchen. O espaço segue em aberto.

Jenny Miranda Imagem: Reprodução/Instagram

Leia a nota enviada por Gretchen na íntegra: