Miss Bumbum tem contrato de namoro que exige sexo cinco vezes por semana

Atual detentora do título de Miss Bumbum, a modelo Larissa Sumpani, 24, contou à revista Quem detalhes do 'contrato de namoro' que mantém com o companheiro, o ator de conteúdo adulto Victor Prado, 26.

O que aconteceu

Segundo Larissa, uma das cláusulas do documento exige sexo entre eles pelo menos cinco vezes por semana. "Não foi exatamente uma proposta. Era um item com o qual concordamos mutuamente", contou a musa.

Outra parte do texto proíbe Victor de brochar durante a transa com a amada. Pelo fato de ambos produzirem vídeos eróticos com outras pessoas, Larissa pensa que manter a ereção em dia para satisfazê-la é o mínimo que o rapaz pode lhe proporcionar.