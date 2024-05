João Guilherme elogia look de Marquezine no MET em meio a rumores de namoro

Após fãs especularem que Bruna Marquezine é o "chuchuzinho" a que João Guilherme se referiu em entrevista, um comentário dele aumentou ainda mais os rumores de romance.

O que aconteceu

João Guilherme elogiou o look de Bruna no MET Gala. Ela postou uma série de fotos no evento e ele comentou: "Fascinante".

Os fãs brincaram com o suposto casal. "Seu chuchuzinho né", escreveu uma fã. Outro fez piada: "Ela não foi de baby tee, Joãoooo".