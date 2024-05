Piovani detona Scooby e critica Justiça portuguesa: 'Máquina de moer mãe'

Questionada se já se sentiu sozinha na maternidade, Luana não tem dúvidas em responder que sim. "Milhões de vezes, e na maioria delas eu era casada. Porque o casamento era para ser um mar calmo, e é frustrante quando você olha aquele castelinho todo pronto e pensa: 'Meu Deus, a pessoa [cônjuge] não comparece ao castelinho'."

Não obstante, ela garante não carregar qualquer arrependimento em relação ao casamento com Scooby. "Não dá pra ter. Fui ter filho com três meses de namoro - então, uma coisa que quero falar para os outros é: conheça as pessoas antes, é importante. Mas, para além disso, tenho três pedras preciosas na mão. Até o que mais me desafia é um presente enorme."

A atriz vê com tristeza que muitos pais hoje em dia se recusem a assumir esse papel com a devida responsabilidade. "São tantas as figuras [paternas] e a maior parte [delas] são tão frágeis, desprovidas do mínimo, que não sei definir. Tenho um pai biológico que cometeu muitos erros com a minha mãe e comigo. Ao mesmo tempo, tem o meu pai [adotivo], que, como um anjo, apareceu, se apaixonou pela minha mãe - por aquela força, uma mulher mais velha com uma filha - e me criou, me adotou. E aí penso: por que tão pouco desse exemplo está se multiplicando?"

Feminista de carteirinha, Luana faz questão de alçar sua voz para conscientizar outras mulheres sobre seus direitos - e lamenta que tantas colegas de profissão se neguem a fazer o mesmo. "Há poucas como eu. Inclusive, me constrange olhar para o meu meio e ver colegas com tanta potência e não fazendo nada. A sensação que tenho é que esse é o resultado de uma sociedade extremamente capitalista. O que vejo nesse lugar não é que as mulheres competem, é que as potentes estão preocupadas em ganhar muito dinheiro - e [isso] é um desperdício. Vou manter o meu microfone ligado, manter-me aos berros contra toda essa carnificina. Estarei gritando, tentando promover encontros e levar informação."

Apesar de se esforçar em se manter forte, ela admite que, muitas vezes, ainda se descobre vulnerável - e não vê problema nisso. "Aprendi que a gente sobrevive. Ainda que eu achasse que a minha corrente era a mais pesada do mundo, não é nada perto de tantas outras, e é isso que me dá um boost para me recuperar. Conheço milhões de pessoas que têm pais e mães que geram trabalho, preocupação, e os meus só me ajudam. Tenho informação, uma rede social potente, dinheiro para pagar advogado para me defender dessa máquina de moer mãe que é o Judiciário português. Eu tenho tudo, né? E, ainda assim, às vezes acho que vou morrer. Quando vem a dor, é sufocante. Não estou aqui para ser mártir de ninguém, mas me permito sentir a minha dor. Quando ela vem, me sento e choro."