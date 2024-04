Leão Lobo: 'BBB 24 foi tudo o que o BBB 23 não conseguiu ser'

O jornalista felicitou Boninho e sua equipe por terem reencontrado a fórmula do sucesso. "Parabéns à Globo, que conseguiu voltar à sua melhor performance de BBB - e ainda por cima com um apresentador como o Tadeu [Schmidt], que é o [nome] ideal para comandar o reality. É esse o entretenimento que queremos."

A única coisa que fez falta, na visão de Leão, é a presença de torcedores dos participantes na plateia da grande final. "Foi uma coisa que tiraram depois da pandemia, mas era muito bom, não deviam ter tirado. Assim que acabou a pandemia, deveriam ter voltado com aquela plateia nas cidades. Isso dá vida para o jogo."

Yas: Com letra medíocre, Wanessa se nega a entender que errou no BBB 24

No dia da grande final do BBB, Wanessa Camargo, 41, lançou seu novo single, "Caça Like", baseado nas experiências que viveu durante e após o reality. Em entrevista ao colunista de Splash Lucas Pasin, ela classificou a canção como um "manifesto para o linchamento virtual sem possibilidade de troca".

Yas Fiorelo criticou com veemência tanto a música quanto a mensagem que ela se propõe a passar. "Desculpa, Wanessa, mas achei essa música o uó, cafonérrima. É uma resposta muito rasa para o que aconteceu. Não dá para pegar uma pauta tão importante como a pauta racial e resumir isso a: 'Sou imperfeita, peço licença para errar'."