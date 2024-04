Rebecca elege looks sem calcinha, rebate críticas e dá dica: 'Melhor coisa'

Pouco depois, a funkeira voltou em seus stories para falar que está gostando da experiência de não usar a roupa íntima para sair. Na legenda da publicação ela questionou: "Quem falou que usar calcinha é obrigatório?".

"Já experimentaram sair sem calcinha? Melhor coisa. Inclusive eu não to usando com essa saia. Mas tem que ter um comportamento né? Para não vazar a 'rebequinha'. Gente, andar sem calcinha é vida.É bom também para tomar um ar. Pega a dica, tá?", aconselhou. Ainda no mesmo dia, ela elegeu uma minisaia para ir ao show dos Jonas Brothers, em mais uma produção que não estava usando calcinha.

MC Rebecca Imagem: Reprodução/Instagram

O vídeo publicado em seu perfil recebeu amplas críticas do público pelo linguajar da música e pelo visual decotado. "Por que não foi pelada logo?", "era melhor ir nua", "não precisa apelar para esse tipo de funk", foram alguns comentários.

Ela rebateu as críticas ironizando os comentários: "Porque andar pelada é crime. Mas se pudesse eu andaria sim", respondeu. "Em inglês ficaria melhor de escutar?" replicou para outra seguidora. Em seus stories, ela comentou sobre os funks com conteúdo mais pesado: "Brasil está atrasado. Os gringos tudo cantam isso e coisa pior e vocês batem palma".