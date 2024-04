Após BBB 24, Wanessa pede licença para errar e diz estar na 'Afrobetização'

Wanessa Camargo diz ter sido bombardeada após BBB 24 Imagem: Alexandre Pio / Divulgação

Wanessa reflete ainda sobre saída do BBB:

Fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo que tinha acontecido. Reconheço minhas falas e atitudes, mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Wanessa: imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história.

"Caça Like", que estreia como surpresa para os fãs, na noite de hoje, é uma música composta por Wanessa, Nai, Gavi, Daniel Ferreira e Marco Lima, e produzida por CANETARIA.

Veja a letra da nova música:

LETRA: Senhores perfeitos. Eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil. Mas quero falar sem ninguém me cortar. Desculpe informar, mas vou desagradar. Apertem os cintos. Nós estamos prestes a discordar. Tão inocente, que mordeu a maçã. Errando ou não você vai ser a vilã. Marionetes, de quem impera. Por trás da tela é tão fácil virar fera. Caça like, Caça hype, Caça tu, Caça eu. Se for contra o jogo, perdeu! Nem todo hater, Mas sempre um hater. Bebendo ódio e nunca matando a sede. O que você fala de mim diz mais sobre você. Quem é você quando ninguém te vê?